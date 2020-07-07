Спасателям пришлось эвакуировать жителей двух сел. На помощь луганским коллегам прибудут харьковские пожарные.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области, масштабный лесной пожар, который возник 6 июля, сегодня достиг населенного пункта Волчье.Сообщается, что из-за сильного ветра очаги пожара распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.«Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов. На месте работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГСЧС в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в (71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники)», - рассказали в ведомстве.Вскоре к ликвидации пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели, добавили в ГСЧС.