Под зданием ХОГА проходит акция протеста против кадровой политики председателя администрации.

Как сообщают организаторы акции, по их информации на заседании Кабинета Министров будет утверждено назначение первого заместителя председателя ХОГА, которое лоббируется Вадимом Слюсаревым."Вадим Слюсарев – человек, который лоббирует это назначение, так же как и пытался лоббировать назначение Евгения Грицкова, но потерпел поражение из-за протеста общественности. Поэтому 7 июля для харьковчан есть последний шанс выразить свою позицию по поводу этой откровенно предательской ситуации”, – написали организаторы в группе мероприятия в Facebook.