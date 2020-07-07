Ранее сообщалось, что девушка поехала на экзамен в медицинское училище и пропала.

6 июля в 22:00 в дежурную часть Люботинского отделения полиции позвонил местный житель. Он сообщил, что его 16-летняя дочь утром поехала в Харьков на экзамен и не вернулась. Ранее девочка никогда не уходила из дома и всегда вовремя возвращалась.Правоохранители сразу начали поиски девушки. Полицейские проверили парки, скверы и другие места ее предполагаемого пребывания. 7 июля около 15:00 девушку удалось найти в поселке Слобожанское Харьковской области. Она объяснила, что после экзамена решила погулять и поехала в гости к своему товарищу.Работники ювенальной превенции провели с семьей несовершеннолетней профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.