Предварительно, пенсионер покончил жизнь самоубийствомКак сообщают в пресс-службе ГУНП, сообщение об обнаружении тела мужчины, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже, поступило в полицию утром 7 июля от медиков бригады скорой неотложной помощи.
Врачи, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть пострадавшего.
Полицейские установили, что погибшим является 70-летний житель дома. Предварительно установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.
Информация зарегистрирована в Московском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.