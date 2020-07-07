Предварительно, пенсионер покончил жизнь самоубийством

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, сообщение об обнаружении тела мужчины, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже, поступило в полицию утром 7 июля от медиков бригады скорой неотложной помощи.

Врачи, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть пострадавшего.

Полицейские установили, что погибшим является 70-летний житель дома. Предварительно установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 

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