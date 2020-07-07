За оформление справки мужчина требовал 30 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, накануне в правоохранительные органы обратился мужчина. Он сообщил, что председатель медико-социальной экспертной комиссии одного из районов требует от него взятку за подготовку справки и заключения о предоставлении группы инвалидности.По данному факту правоохранительными органами было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.7 июля правоохранители зафиксировали факт получения чиновником второй части неправомерной выгоды в размере 400 долларов США.В настоящее время злоумышленник задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.