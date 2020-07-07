Лесные пожары в Луганской области охватили сотни гектаров.

Как сообщает ГСЧС Украины, сегодня днем жители Луганской области начали сообщать о возгораниях в нескольких населенных пунктах. Пожар возник накануне в лесничествах Новоайдарского района, но из-за сильного ветра и жары его площадь увеличилась и на данный момент составляет более 100 гектаров.По данным спасателей, сгорело 30 жилых домов в Смоляниново и 80 строений дачного кооператива "Волчья яма".На 21:00 стало известно о 6 погибших в результате пожаров. Трое из них погибли в аварии на выезде из поселка Смоляниново. Девять местных жителей с ожогами разной степени тяжести и отравлением угарным газом были доставлены в больницы.Следствием стихии стало то, что дым стал распространяться на соседнюю Харьковскую область, жители которой стали сообщать в социальных сетях о том, что их населенный пункт начинает затягивать дымом.