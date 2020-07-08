Пожарные предупреждают об опасности неосторожного поведения с открытым огнем.

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Как сообщают в ГСЧС, за минувшие сутки на территории Харьковской области произошло 21 возгорания сухостоя в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 3 га сухой растительности, а также повреждена хозяйственная постройка в Красноградском районе.Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, в условиях опасных для экосистем погодных условиях, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей.Поэтому, учитывая угрозу возникновения возгораний при повышении температурных показателей, ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.Категорически запрещается: