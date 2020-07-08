Женщина с ушибами позвоночника и плеча была госпитализирована

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, вечером 7 июля на номер «101» поступило сообщение, что в результате порыва ветра в Купянске на женщину упало дерево и придавило ее.К месту происшествия немедленно выехали спасатели, которые оказали помощь пострадавшей и достали ее из-под веток."Благодаря совместными усилиями граждан и спасателей удалось своевременно передать пострадавшую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи. В дальнейшем она была госпитализирована в районную больницу с диагнозом ушиб позвоночника и плеча", - сообщают в ведомстве.