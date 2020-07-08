Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщает прокуратура Харьковской области, в ходе досудебного расследования установлено, что инженер технического надзора обязан был проверять объемы и качество выполненных работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия на территории коммунального предприятия в Харькове. Однако, по версии следствия, злоупотребляя своими полномочиями, мужчина не выполнил возложенные на него обязанности по договору."Указанные действия инженера технического надзора предоставили основания для подписания заказчиком акта приемки выполненных ремонтных работ и последующего пересчета бюджетных денежных средств, повлекшее ущерб на сумму почти 430 тысяч гривен", - сообщают в прокуратуре.Сейчас инженеру сообщили о подозрение. Если его вина будет доказана в суде, то его ждет наказание до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.