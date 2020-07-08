Руководители Всеукраинских чернобыльских организаций обратились к президенту.Чернобыльцы Украины опубликовали обращение к президенту Зеленскому с просьбой отреагировать на непрофессиональные действия главы ХОГА Алексея Кучера и Министерства здравоохранения, которые стали причиной того, что ликвидаторы лишились специализированного лечения, а около 90 человек - скончались.
«У многих чернобыльцев ухудшилось состояние здоровья, десятки людей за собственные средства вынуждены проходить курс дорогостоящего лечения в других медицинских учреждениях. К сожалению, около 90 человек за это время преждевременно умерли, не дождавшись лечения», - сообщается в обращении.
По мнению ликвидаторов, при выборе диспансера радиационной защиты населения для лечения пациентов с COVID-19, власти проявили непрофессионализм и проигнорировали закон и нормы Конституции Украины, оставив 20,5 тысяч человек без надлежащего лечения из-за действий губернатора, руководства МОЗ и НСЗУ.
Также чернобыльцы просят прекратить преследование членов организаций. В частности 68-летнего Виктора Собко - инвалида 2 группы и пенсионера, который сейчас находится под домашним арестом за подозрение в нападении на полицейских.
«Чернобыльцы всей Украине возмущены такими грубыми действиями власти, поэтому просим и требуем от Вас, как Гаранта Конституции Украины, вмешаться в это дело, восстановить справедливость, наказать нерадивых руководителей властных структур и вернуть в ближайшее время Харьковский диспансер для лечения чернобыльцев»