Полицейские раскрыли деятельность злоумышленницы.Как сообщают в пресс-службе областного ГУНП, 33-летняя харьковчанка организовала в Харькове вербовку молодых женщин для отправки их в Республику Мальта с целью сексуальной эксплуатации. Девушек женщина искала в социальных сетях, выходила с ними на контакт и предлагала работу за рубежом с высокой оплатой. Почти все жертвы злоумышленницы имели финансовые проблемы, поэтому сразу соглашались на заманчивое предложение.
Работники полиции задокументировали несколько встреч женщины с потенциальными «жрицами любви», во время которых обсуждались условия работы и трансфер до конечного пункта назначения.
Женщина за собственные средства через неустановленное лицо сделала для пострадавших загранпаспорта и приобрела билеты на самолет в Республику Мальта с отправлением из Польши, а также на международный автобус.
Задержали злоумышленницу 8 июля на территории автостанции по проспекту Гагарина возле автобуса сообщением Харьков-Киев-Познань при попытке отправки четырех завербованных женщин автобусом в Варшаву с последующей транспортировкой их в Республику Мальта.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.