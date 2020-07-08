Уроженцу Азербайджана грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в начале апреля 2020 года, ночью, 38-летний уроженец Азербайджана пришел в квартиру своего знакомого по личным делам - якобы за денежным долгом. Находясь позади своей жертвы, злоумышленник выстрелил в голову 51-летнего хозяина квартиры, из пистолета, принадлежавшего жертве, что привело к смерти мужчины.Из квартиры потерпевшего мужчина забрал имущество, в том числе несколько мобильных телефонов.Сейчас подозреваемого отправили под арест без права внесения залога. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества..