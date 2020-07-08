8 июля народный депутат встретилась с представителями громады Богодухова и Люботина.

Народный депутат Украины Юлия Светличная вместе с громадой Богодухова посетила Люботин, где в месте с жителями обсудила административно-территориальную реформу и решение проблем, ставших следствием безответственного отношения власти к людям.«Люди возмущены постоянными манипуляциями со стороны властей. Вопрос даже не в количестве районов, а в принципах и подходах осуществления так называемой реформы и отношения к людям», - написала нардеп на своей официальной странице в Facebook.