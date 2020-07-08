Подозрительным предметом оказалась часть мебельной фурнитуры.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 8 июля около 13:00 от 37-летней работницы банка, расположенного на улице Героев Труда поступил вызов в полицию. Женщина сообщила, что она видела, как клиент бросил подозрительный предмет в тамбуре отделения рядом с банкоматом.По адресу выехали специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полицейские эвакуировали сотрудников банковского отделения и окружили прилегающую территорию.Специалисты установили, что предметом является элемент мебельной фурнитуры и никакой опасности для окружающих не представляет.