Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Киевского районного отдела Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, которые обложили «данью» наркозависимых.

Как сообщает пресс-служба СБУ, по данным следствия, группа полицейских, среди которых были представители подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, требовали деньги от наркозависимых, которые задерживали во время поиска наркотиков из так называемых «закладок». Размер взятки за непривлечение к уголовной ответственности составлял от 500 до 1500 долларов США.В ходе 15 обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях, а также служебных помещениях райотдела полиции, сотрудники СБУ обнаружили деньги, вероятно полученные преступным путем и другие доказательства незаконных действий.