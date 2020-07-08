Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 8 июля в 3:51 в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в поселке Буды.Прибыв на место спасатели установили, что на территории бывшего овощехранилища в нежилом здании произошел пожар на площади 50 м.кв. Из-за значительного задымления помещения работники Службы спасения работали в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.Пожар был ликвидирован в 10:30. Причина возникновения пожара устанавливается.