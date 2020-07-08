Наркотические вещества передавались покупателям путем размещения закладок на территории Харькова, Киева и других городов страны.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, в рамках открытого уголовного расследование по статье за изготовление и распространение наркотиков следователи установили, что ряд лиц через мессенджер организовали магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Плату за наркотики злоумышленники принимали на электронные кошельки, которые периодически меняли. Вещества передавались покупателям путем размещения тайных закладок на территории разных городов страны. В некоторых случаях члены группы осуществляли отправки наркотических средств по почте.По результатам проведения комплекса следственных действий полицейские установили места проживания лиц, имеющих отношение к совершению уголовного преступления и неоднократные факты сбыта наркотических средств и психотропных веществ.Так, в ходе обысков, полицейские обнаружили значительный объем наркотического вещества растительного происхождения, принадлежности для употребления наркотиков, деньги, мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов, банковские карты, пистолет травматического действия, магазины, патроны и другие вещественные доказательства.Сейчас изъятые материалы направлены на экспертное исследование. По его результатам будет решен вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.