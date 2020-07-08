Мужчина служил в составе танкового батальона.

Дергачевский районный суд признал виновным гражданина Украины, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании самопровозглашенной так называемой ДНР и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.Как ранее сообщалось, житель Авдеевки поступил на службу в танковый батальон незаконного вооруженного формирования. Отделом военного комиссариата мужчине выдан военный билет, военную и огнестрельное оружие. В течение августа-ноября 2016 года боевик осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.Задержали мужчину во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка.Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.