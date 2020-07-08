26-летний житель Краснокутска нанес ножевое ранение своему знакомому.Как сообщают в полиции, вечером 3 июля в Краснокутское отделения полиции поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 27-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением грудной клетки.
Прибыв на место происшествия следователи установили, что во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил ножом знакомого и отправился домой.
На данный момент следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемы задержан. Если его вина будет доказана в суде, то его ждет наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.