Максимальный балл на ВНО в 2020 году могут получить гораздо больше детей, чем год назад. Экспертные группы учли обстоятельства, которые сложились в государстве в последние месяцы.

В нынешнем году на ВНО были установлены относительно низкие пороговые баллы за тест, так что максимальные 200 баллов на тестировании могут получить значительно больше детей, чем в 2019 году. Об этом в интервью ZN.ua рассказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. Чиновник прокомментировал опасения студентов по-поводу того, что в нынешнем году им будет трудно получить высокие баллы на ВНО.

– Пороговый балл «сдал/не сдал», к которому привязана шкала оценок по ВНО, определяют специально созданные экспертные группы в региональных центрах. Мы еще раз акцентировали их внимание на том, что, согласно инструкции, они должны прежде всего учесть обстоятельства, сложившиеся в государстве, — многомесячный период дистанционного обучения, – отметил Валерий Бойко. – Так что по сравнению с прошлым годом пороговые баллы за тест будут установлены низкие. Так мы сделали во время пробного тестирования. И это существенное изменение. Его больше почувствуют те абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и окажутся на верхушке рейтинговой шкалы. Грубо говоря, детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться значительно больше, чем в прошлом.

Ранее сообщалось, что выпускники с оккупированных территорий могут поступать в любой украинский вуз без ВНО.