Чуть ли ни каждый день в соцсетях появляется информация о пропаже детей и просьбы о помощи в их поиске. Как утверждают правоохранители, обычно 95% пропавших ребятишек находятся в течение суток. Главное в этой ситуации – не упустить «золотой час», в течение которого ребенка еще наверняка можно спасти. Что делать, если сын или дочь пропали и как подстраховаться от несчастья?

За пять месяцев нынешнего года в Харьковской области поступило 279 заявлений о пропаже детей. Такие данные приводит декан факультета № 4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел подполковник полиции Вячеслав Марков. В прошлом году за такой же период было 403 заявления, разыскали 292 детей, причем 279 – в течение суток, 20 заявлений поступило повторно.

– К сожалению, в этом году один ребенок погиб, – уточняет подполковник.

Ребенок умер от переохлаждения

Нашумевший случай произошел в апреле этого года в Золочевском районе. По информации полиции, около 19 часов по номеру 102 поступил звонок от родственников шестилетней харьковчанки, у которых она гостила, о пропаже девочки. По словам родных, она гуляла вместе с двоюродным братом-сверстником: мальчик катался на велосипеде, девочка бегала, и домой один ребенок не вернулся. К ее поискам были привлечены около пятисот человек – работники территориальных отделов полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, курсанты университета внутренних дел и академии Нацгвардии, волонтеры, представители местной власти, общественность.

В поисках ребенка принимал участие начальник Департамента авиации специального назначения, председатель общественной организации «Цивільний повітряний патруль» Юрий Покусай.

– Одно из направлений нашей организации – розыск детей, пропавших в природной среде, – говорит Юрий Покусай. – Когда начинаются поиски, с воздуха гораздо проще обследовать большие площади, пока наземная группа выйдет на место. С самолета проводится так называемый стратегический поиск, а доразведка ведется уже с применением современных технологий – таких, как беспилотные летательные аппараты и так далее. Главная проблема беспилотников в том, что они не могут работать на большие расстояния и ограничены во времени использования. Намного проще поднять вертолет или самолет, обследовать местность, а уже потом проводить доразведку с помощью квадрокоптеров. Именно так это работает во всем мире.

С вертолета можно найти только движущийся объект

Девочку нашли утром… уже бездыханной. Тело обнаружили на краю поля в восьми километрах от села Сосновка Золочевского района. По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения.

– К сожалению, сразу поднять самолет мы не могли, поскольку вызов поступил уже вечером, на заходе солнца. А поиски с использованием летательных аппаратов можно проводить только в светлое время суток или с использованием инфракрасного оборудования. Утром были неблагоприятные условия погодные условия, не позволившие поднять самолет. Тогда был задействован вертолет пограничников, территория обследовалась детально, но ребенок найден не был. Когда девочку обнаружили, она была уже мертва. Именно поэтому вертолет ее не нашел. Человека, который перемещается по полю, найти значительно проще, чем неподвижный объект, – рассказывает Юрий Покусай.

Юрий Покусай очень хорошо понимает чувства родителей, у которых пропал ребенок, потому что сам побывал в подобной ситуации.

– Мой сын, будучи пятиклассником, отправился на уроки. К 12 часам я подъехал к нему в школу – нужно было передать ключи. А учительница говорит, что мальчика нет. Я бросился на поиски… Все закончилось до абсурда благополучно: ребенок был в классе, просто учительница его не заметила. Но тогда мне было не до смеха. Я в полной мере прочувствовал, что это такое, когда исчезает ребенок – не дай бог никому такое пережить. И когда выяснилось, что сын все-таки в классе, уехать я уже не мог – ждал около школы, пока закончатся еще два урока, чтобы забрать его домой, – делится воспоминаниями Юрий Покусай.

Главное – не упустить «золотой час»

Если ребенок пропал, начинать его поиски нужно как можно раньше с использованием всех возможных средств. Важна каждая минута, промедление недопустимо.

– До сих пор бытует распространенное мнение, что в полицию нужно обращаться только на третьи сутки. Это повелось еще с Советского Союза и передается из поколения в поколение – полиция не будет искать, пока не прошло трое суток. Это огромная ошибка. В полицию нужно обращаться как можно раньше! Есть такое понятие, как «золотой час». Если за час ребенок найден, риск негативных последствий для его здоровья и жизни минимизированы. Первое в случае пропажи ребенка – телефон 102, – говорит начальник департамента спецавиации. – Родственники девочки, к сожалению, упустили этот «золотой час», предприняли самостоятельные поиски ребенка и в правоохранительные органы сообщили только спустя четыре часа после пропажи.

По словам главного специалиста Харьковского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Александра Фролова, нередко родители, осознав, что ребенок пропал, действительно теряют драгоценное время, начиная самостоятельные поиски. Между тем первое, что нужно сделать – сразу же позвонить в полицию.

– Затем можно обратиться за помощью в общественные организации по поиску детей – сейчас их множество. Также существует множество телепередач, куда родители могут заявить, что ребенок пропал. Эффективный метод поисков – размещение соответствующих постов или сообщений в социальных сетях. Это очень хорошо работает. Люди подключаются, проверяют камеры видеонаблюдения, – подсказывает Александр Фролов.

Когда нужно звонить во все колокола?

По словам экспертов, чтобы предупредить всевозможные риски, связанные с пропажей детей, очень важно наладить коммуникацию в семье между ребенком и родителями.

– Ребенок не пришел из школы – проходит час, два, три... Очень часто родители теряют время, потому что еще не осознают, что сын или дочь пропали. По какому критерию оценивать, что пора звонить во все колокола? Алгоритм действий прост – установить для ребенка время, по истечении которого родители начинают бить тревогу, – советует Юрий Покусай. – То есть ребенок должен знать, что есть определенное время возвращения с прогулки. Если он не вернулся в течение 30 минут после часа икс, будут применены все меры: сообщение в полицию, поднимется авиация, все будут его искать. Даже дошкольник должен понимать, что все это очень серьезно. То есть в семье должно быть золотое правило: полчаса – и начинаются поиски. Это даст нам возможность не потерять время.

Также Юрий Покусай рекомендует установить для ребенка правило: перед тем как пойти гулять – предупреди родителей.

– В крайнем случае можно сказать друзьям, знакомым, которые известны маме и папе. Например, «еду с другом Васькой гулять в лесополосу», – продолжает он. – Садясь в какой-то автомобиль, нужно сообщить, в какой именно.

Что должен знать ребенок?

Очень важно, чтобы родители четко объяснили своему отпрыску, к кому он может обратиться за помощью.

– Это человек в форме, – говорит Юрий Покусай. – Кто у нас в форме? Полицейский спасатель, медик скорой помощи, охранник в супермаркете… Если ребенок не знает что делать, он подходит к тому же охраннику в супермаркете, говорит, что заблудился, и просит позвонить родителям. Ребенок должен знать, как его зовут, где живет. Если не может нормально говорить, нужно оставлять в его одежде соответствующую записку.

Кроме того, нелишним будет научить ребенка какой-то «закодированной» фразе, которая послужит сигналом для родителей, что он в опасности. Если с ним что-то случилось и нет возможности сказать об этом в открытую, он сможет, позвонив родителям, произнести секретную фразу, что позволит взрослым начать действовать.

Также необходимо объяснить ребенку, что делать в случае, если он заблудился в лесу или оказался в незнакомой местности.

– Наступает момент, когда ребенок не знает, где он находится, и не понимает, как вернуться назад. С этого момента нельзя включать на телефоне игры или слушать музыку – телефон используется исключительно как аварийная радиостанция только для коротких сообщений. Как только ребенок понял, что потерялся, он должен позвонить домой, описать место, где он находится, и ни в коем случае не отходить от этого места, потому что искать его будут именно там, – поясняет Юрий Покусай.

В помощь родителям – GPS-трекеры

По словам старшего преподавателя кафедры информационных технологий и кибербезопасности факультета киберполиции ХНУВД майора полиции Алексея Рвачева, сегодня огромным подспорьем для родителей является возможность использования программно-аппаратных GPS-трекеров: мобильных телефонов в виде наручных часов и приложений для мобильных устройств.

– На трех-четырехлетнего ребенка можно надеть электронные часики и таким образом отслеживать, где ребенок находится. Это так называемые GPS-трекеры. Для более старшего ребенка – 10-12 лет – будут полезны специальные программы в его личном телефоне, которые оповещают родителей, когда ребенок выходит за пределы той или иной территории, – рассказывает Алексей Рвачев.

С подростками – сложнее. В пубертатном периоде чрезмерный надзор нередко вызывает протест и сопротивление. В этом возрасте с ребенком нужно договариваться.

– Нужно объяснять, почему это необходимо, – советует Алексей Рвачев. – Как свидетельствует опыт последних лет, если пропадает взрослый ребенок с телефоном, полиция через некоторое время может установить, где он был в тот момент, когда в последний раз им пользовался. Когда дети теряются в лесу, имея при себе телефон, технически можно определить их местонахождение (если есть связь, конечно). И сейчас МВД совместно с корпорацией Google занимаются тем, чтобы телефон сам передавал данные в экстренный центр.

Для справки

По данным декана факультета № 4 ХНУВД Вячеслава Маркова, на Харьковщине 432 тысячи детей, из них 253 тысячи учащихся. 179 «трудных» детей находятся на учете в правоохранительных органах. С начала года поставлено на учет 73 ребенка. За пять месяцев зафиксировано 140 фактов преступлений, совершенных детьми, и 58 преступлений – в отношении детей. Один ребенок погиб в результате убийства. Один факт вовлечения детей в преступную деятельность задокументирован и пресечен.

Зарегистрировано 14 фактов невыполнения обязанностей по воспитанию детей (166 ст. Уголовного кодекса), 24 родителя лишены родительских прав, 87 человек привлечены к ответственности за насилие в семье.