В правительстве озвучили предварительный график повышения минимальной заработной платы.

Результаты «заботы» проявятся позже

Предприниматели с трудом платят 4700 гривен

Начнутся сокращения сотрудников

Правительство обрадовало украинцев повышением минимальной заработной платы, грядущим уже в сентябре. Однако эксперты добавили ложку дегтя в кабминовскую бочку меда, заявив, что это чистой воды популизм в преддверии выборов, который вовсе не повысит уровень жизни украинцев, а совсем наоборот, поскольку приведет к массовым сокращениям и подтолкнет инфляцию.Сейчас минималка в Украине составляет 4723 гривны. С 1 сентября этого ее собираются увеличить до 5000 гривен, с 1 января 2021 года — до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 года — до 6500 гривен.— Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год, — одобрил решение президент Владимир Зеленский, который, собственно, и поставил такую задачу перед Кабмином. — Благосостояние украинцев – главный показатель нашей эффективности. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Но мы и не искали легких решений, когда пришли к власти.Эксперты разбили президентскую заботу о благосостоянии украинцев в пух и прах. По словам исполнительного директора Харьковского регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Эдуарда Набоки, таким образом власть убивает сразу двух зайцев: получает симпатии «раздобревшего» электората на местных выборах и наполняет бюджеты.— Меньше чем через полгода состоятся выборы в местные советы. А что такое местные советы? В условиях децентрализации это власть, которая скоро по своей мощи будет перетягивать центральную. Поэтому центральная власть – президент и его команда — крайне заинтересованы в том, чтобы на местных выборах в местные советы большинство вошло от их политической силы. А для этого их политическая сила должна показывать не только результаты в борьбе с коронавирусом, которые можно поставить под сомнение. И в этом плане такие шаги, как увеличение минимальной зарплаты — это фактически шаг навстречу людям, которые живут на зарплату. Вы же понимаете, что Пинчуку или Ахметову от этой минималки ни холодно ни жарко, это посыл для электората – мол, несмотря на экономический кризис, на коронавирус, на частичную остановку экономики, мы находим способы выполнять свои предвыборные обещания, увеличивая минимальную зарплату, а значит, и уровень доходов населения. А то, что этот уровень вырастет на 5% или 10%, а уровень расходов при этом составит 15–20%, экономика покажет позже. Пройдет полгода, и станет ясно, что на свою выросшую зарплату ты сможешь купить меньше, чем до ее повышения. Однако это станет очевидно потом, а на момент выборов будет создаваться впечатление, что власть стремиться положить конец «эпохе бедности», несмотря на сложную ситуацию.Опыт повышения минимальной зарплаты, как отмечает эксперт, говорит о том, что речь идет вовсе не об увеличении выплат сотрудникам, а об увеличении базы налогообложения. То есть эти меры позволят собрать больше налогов.— Что такое повышение минимальной зарплаты? Это увеличение единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора, которые платятся в бюджет с заработной платы. По сути поднятие минимальной зарплаты – это обязанность для тех, кто работает и платит, увеличить свои отчисления в бюджет, — говорит Эдуард Набока. — Тот бизнес, где все более-менее неплохо – например, «Новая почта», у которой за период карантина чуть ли в не полтора раза увеличились обороты, – без труда выполнят данную задачу. А, скажем, в «Укрпоште» 90% оборота – это заработные платы. И увеличение зарплаты даже на 10% означает, что средств больше вообще ни на что не останется – ни на развитие, ни на модернизацию. Все будет уходить на зарплату. Что будет делать предприниматель, который с трудом платит 4700 гривен? Он просто уйдет «в тень». Сегодня «в тени» и без того находятся от 50% до 80% процентов предпринимателей – в зависимости от силы фирмы и мощности прикрытия. Повышение минималки загонит бизнес «в тень» еще глубже.По словам эксперта, увеличивать минимальную зарплату, налоговую нагрузку на людей можно только тогда, когда есть развитие экономики, рост ВВП.— Заработал больше денег – могу больше отчислить в виде налога. Если я больше не заработал, а меня просят больше отчислить, я буду искать способы, как избежать этого. Понятно, что крупные игроки, которые во многом работают в открытую, безусловно, вынуждены будут что-то делать. Пойдут сокращения сотрудников – кого-то уволят, кого-то отправят в отпуск без содержания, — прогнозирует Эдуард Набока. — В период отсутствия роста экономики увеличение минимальной заработной платы и, соответственно, всех отчислений в бюджет ведет только к одному – поиску способов либо не платить, либо уменьшить платежи. Соответственно, он сокращает сотрудников, уводит зарплаты «в тень». Это неизбежно.