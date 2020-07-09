В отношении шестерых сотрудников полиции инициировано служебное расследование.Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Киевского районного отдела полиции, которые обложили «данью» наркозависимых. Полицейские требовали деньги у задержанных во время поиска наркотиков из так называемых «закладок». Размер взятки за непривлечение к уголовной ответственности составлял от 500 до 1500 долларов США.
Как сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, сейчас сотрудникам полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей служебного состояния, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленники отстранены от работы. Проводится служебное расследование.