Компания, выигравшая конкурс - новичок в тендерах.Как сообщает Dozorro со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр, Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил с ООО «Укрспецреставрация» соглашение по восстановлению элементов благоустройства территории набережной реки Харьков. Сумма работ составит 33,6 миллиона гривен.
Журналисты выяснили, что указанная в соглашении сумма покупки щебня, от 1270 до 1454 гривен за кубометр - одна из самых высоких, по которой его покупают для строительства в регионе. Кроме того, планируется приобрести почти 2500 кубометров песчано-гравийной смеси. Ее стоимость составит 1337 грн / м3, хотя в системе ProZorro можно найти варианты от 300 гривен за кубометр. Декоративная гнутая ограда будет стоить департамента по 3700 гривен за секцию. Еще 1,7 миллиона гривен потратят на гранитные бордюры. Стоимость метра будет стоить 2045 гривен, хотя подобные бордюры стоят в 2-3 раза дешевле.