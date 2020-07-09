Женщина решила сжечь траву и потеряла сознание.Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 8 июля на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Первая Ивановка Барвенковского района, где на открытой территории горела сухая трава.
Прибыв по адресу, спасатели выяснили, что площадь горящей травы составляла 250 кв.м., а огонь вплотную подобрался к жилым домам. Поэтому спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Вскоре на месте выжженной травы они обнаружили обгоревшее тело человека. Погибшей оказалась женщина, 1942 года рождения.
Как выяснилось со слов очевидцев, пенсионерка работала по хозяйству и решила сжечь траву на собственном приусадебном участке. Но во время этого процесса ей стало плохо и она потеряла сознание. Из-за сухой, жаркой и ветряной погоды огонь быстро охватил прилегающую территорию. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии.
Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось лишь спустя два часа.
Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.