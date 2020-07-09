В Центре экстренной медицинской помощи и медицине катастроф рассказали об итогах работы за 7 июля.

Как сообщили в центре, за 7 июля экстренная медицинская помощь оказывалась 13 участникам ДТП, трем пострадавшим в результате падения с высоты, в том числе и мальчику 13 лет. Вызовы поступали по поводу повешение и утопление. Благодаря слаженной работе бригады скорой помощи №105, удалось спасти жизнь 45-летнего мужчины, который чуть не утонул в водоеме Алексеевского лугопарка.Кроме того, медикам пришлось выезжать на места проведения ВНО, где двум участникам тестирования стало плохо. А бригада №802 принимала роды в семье молодых харьковчан.