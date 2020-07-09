Немышлянским отделом полиции устанавливается местонахождение Станислава Номеровского, 2007 года рождения.

Как сообщают в полиции, парень 9 июля около 5:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, телефона при себе не имеет.рост 150 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серые глаза.в белую футболку, светлые шорты, светло-зеленые тапки.У ребенка психо-речевое расстройство.Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам:или другим удобным для вас способом.