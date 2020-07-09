Регион не соответствует требованиям для перехода к следующему этапу послабления карантинных ограничений.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, переход регионов к следующему этапу карантина возможен лишь при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, которым, по состоянию на 9 июля, Харьковская область - не соответствует.Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию.