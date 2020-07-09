Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Как рассказали в прокуратуре Харьковской области, в ходе досудебного расследования установлено, что в декабре 2017 года между подрядчиком и отделом образования одной из районных государственных администраций был заключен договор о техническом переоснащении котельной в учебно-воспитательном комплексе."Начальник отдела образования и директор предприятия вступили в сговор с целью растраты бюджетных средств. Так, руководитель компании-подрядчика внес в официальные документы заведомо ложные сведения, завысив объем выполненных строительных работ. Начальник отдела образования, в свою очередь, понимая, что техническое переоснащение котельной не осуществлено, подписал акты приемки выполненных работ. На основании этого на счет предприятия были перечислены бюджетные средства. Таким образом, общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 1,5 миллиона гривен", - сообщили в ведомстве.Сейчас чиновникам сообщили в подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах, путем внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия).Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемымЕсли вина фигурантов будет доказана в суде, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.