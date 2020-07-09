58-летний житель поселка Лизогубовка получил тяжелые ожоги и был госпитализирован.

Как сообщают в ГСЧС, ночью 9 июля на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Лизогубовка, Харьковского района области.Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горят перекрытия и домашние вещи в частном доме на площади 15 м.кв. Войдя в горящий дом для разведки, пожарные нашли владельца дома - мужчину1962 года рождения, который получил тяжелые ожоги тела. Его сразу доставили в Харьковский ожоговый центр.Спустя полтора часа после вызова пожар был ликвидирован.Предполагаемая причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.