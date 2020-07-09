С начала 2020 году на водных объектах Харьковской области погибли 14 человек, 4 из них - дети.

Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковской области, 8 июля в оперативно-координационный центр поступило сообщение об исчезновении ребенка во время купания в реке Северский Донец.Прибыв к месту вызова, спасатели приступили к поисковым работам. Спустя два часа после вызова, на расстоянии 20 метров от берега и на глубине 7 метров было найдено тело мальчика 2011 года рождения.Обстоятельства и причину смерти устанавливают специалисты.