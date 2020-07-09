Нардеп Андрей Деркач обнародовал запись разговоров президентов Петра Порошенко и Владимира Путина от 30 апреля 2015 года.

Согласно опубликованной записи, президенты говорили о миротворцах, об экономических проблемах Донбасса. Порошенко дал рекомендации, как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин сказал, что передаст эти рекомендации Лаврову.На аудио оба президента смеются, обмениваются шутками и любезностями, обсуждают праздники и награждения, а после - тепло прощаются