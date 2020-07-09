Об этом рассказала заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова.В эфире телеканала "UA:Харків" заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра и эпидемиолог Анна Сухорукова рассказала, что на сегодняшний день Харьковская область находится на втором месте в стране по соотношению умерших к общему количеству выявленных случаев COVID19.
По словам Сухоруковой, Харьков является наиболее неблагополучной территорией в регионе. Кроме того, в лабораторном центре фиксируют рост количества тяжелых форм пневмонии.
Напомним, что по состоянию на 9 июля в Харьковской области зафиксировано 102 случая смерти от коронавирусной инфекции при 2518 лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID19.