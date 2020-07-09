8 июля на реке Северский Донец утонул восьмилетний ребенок.

Как ранее сообщалось, 8 июля в оперативно-координационный центр поступило сообщение об исчезновении ребенка во время купания в реке Северский Донец.

Спустя два часа после вызова, на расстоянии 20 метров от берега и на глубине 7 метров водолазы нашли тело мальчика 2011 года рождения.

По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

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