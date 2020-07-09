Жители дома надышались едким дымом и не могли самостоятельно покинуть помещение.

9 июля в 3:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме в поселке Сахновщина. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в доме горят домашние вещи в одной из комнат. В результате горения выделилась большое количество опасного дыма, который начал проникать в друге комнаты.В доме пожарные обнаружили владельца домовладения, 1939 года рождения и его сын, 1981 года рождения, которые задыхались от едкого дыма и самостоятельно не могли покинуть помещение. Спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны через окно здания.Спустя 22 минуты после вызова пожар был окончательно ликвидирован. Его причина и ущерб устанавливаются.