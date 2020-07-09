Нарушителя сразу же задержали.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российского - Нехотеевка. У линии инженерных заграждений он появился после полуночи."Пограничники отдела «Дергачи» зафиксировали «незваного гостя» с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы. Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора. За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол административного правонарушения", - рассказали в ведомстве