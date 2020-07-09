Такое мнение высказал в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» политолог Руслан Зерницкий.

Рейтинг президента падает

Конца «эпохи бедности» не видно

Кадровая политика сказывается на рейтингах

Олигархи не ушли из политики

«Слуги народа» славятся скандалами

Местные франшизы заберут много процентов

Время перед выборами – самое непредсказуемое

Уровень доверия украинцев к президенту снизился более чем в два раза и это еще не финал – снижение этого показателя продолжается. И на местных выборах в Харьковской области рейтинги соратников Владимира Зеленского будут явно не выше рейтинга его самого.– Первый вопрос, который был освещен в пресс-релизе, касался уровня поддержки Владимира Зеленского на посту президента Украины. Судя по опубликованным данным, большинство украинцев скорее не доверяют президенту Зеленскому, нежели доверяют. До этого динамика была позитивной, то есть количество украинцев, доверяющих главе государства, было существенно больше. Такая динамика держалась на протяжении последнего года. Однако последний опрос показал обратное.Более чем в два раза. Но стоит отметить, что количество голосов, которые он получил на выборах и уровень доверия – это разные понятия. Во втором туре прошлогодних президентских выборов за Зеленского голосовали не только те, кто ему безоговорочно доверяет, но и те, кто принципиально не хотел голосовать за Порошенко. Это и дало такой высокий рейтинг. Но уровень доверия – это несколько иное, и он постепенно падает. Я считаю, что это еще не конец – он будет продолжать падать.– Есть несколько факторов, которые привели к такому результату. Во-первых, количество невыполненных обещаний, которые Владимир Зеленский давал перед выборами, которые он декларировал, которые значились на билбордах в ходе предвыборной кампании. В частности, обещание: «Придет весна – будем сажать». Весна давно прошла, а резонансных «посадок» ярых коррупционеров мы так и не увидели. Заказчики громких дел в Украине до сих пор на свободе.Или взять обещание Зеленского о конце «эпохи бедности». Прошел год, а уровень жизни не только не улучшился, а значительно ухудшился в некоторых моментах. А учитывая, что добавился еще и экономический кризис, очевидно, что украинцы стали жить хуже.– Коронавирус действительно не на руку Зеленскому. И коронавирусная ловушка – это второй фактор, который повлиял на снижение рейтинга доверия к нему. К коронавирусу никто в мире не был готов, и никто с ним толком не может справиться. Наверное, будут какие-то позитивные сдвиги в данном вопросе, когда появятся наконец лекарства, начнется массовая вакцинация от этой болезни. Украина – не исключение из мировой картины, и это явно не прибавило любви к президенту и его команде, которые проявили свою беспомощность.Однако все равно видно, что Зеленский и его «слуги» допустили ряд ошибок – и медийных, и коммуникационных. Часть моментов, касающихся коронавируса, были очень плохо прокоммуницированы с общественностью. Можно говорить и об ошибках в кадровых назначениях, которые привели к ухудшению в некоторых моментах. Также очевидны ошибки в регионах, что вызвало обострение ситуации.Наверное, самой большой ошибкой в борьбе с коронавирусом в Украине стало преждевременное ослабление карантинных мер. И дело даже не в том, что карантин смягчили несколько невовремя, а в том, что этот шаг неправильно прокоммуницировали с населением. В том, что у нас растет количество заболеваний, большей частью виноваты сами люди. В социальных сетях сейчас часто выкладывают видео из ночных клубов, с пляжей, курортов, где отдыхающие, массово пренебрегая средствами индивидуальной защиты и не соблюдая социальную дистанцию, развлекаются. Понятно, что такое поведение ведет к негативным последствиям. Но почему они себя так ведут? Да потому что этот момент плохо прокоммуницирован. Был месседж, что карантин ослабляют, и люди решили, что болезнь не так уж и опасна, расслабились и начали вести себя достаточно фривольно. Что говорить о гражданах, если президент сам позволяет себе посещать кафе без маски. Нужно было коммуницировать с народом более четкими меседжами, более адекватными словами, больше информации запускать в медиа, чтобы люди понимали, что ослабление карантина – это еще не снятие и нужно по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, применять средства индивидуальной защиты и так далее.– Одно из ключевых обещаний Зеленского касалось урегулирования ситуации в Донбассе, установлению мира на территории Украины. Прошло больше года – подвижек в данном вопросе нет. Хотя все можно объяснить тем, что основные силы брошены на борьбу с коронавирусом и так далее. В принципе, во всем мире международные отношения несколько ослабились, потому что все сосредоточились на национальной проблеме – борьбе с коронавирусом.– Безусловно. Чем дальше – тем интереснее. Особенно это касается регионов, где подбираются такие интересные команды на местах, что в голове не укладывается, не умещается ни в одну логическую концепцию.Не так давно в новостях появилась информация, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали за взятку руководителя Кировоградской облгосадминистрации. Есть ряд непонятных кадровых назначений, в том числе и в Харьковской области. Например, потенциальное назначение на должность заместителя председателя ХОГА Валерии Мураевой, которое вызвало шквал эмоций у патриотической общественности Харькова и области. Вот такой странный подход к персоналу, к подбору кадров, безусловно, тоже негативно сказывается на рейтинге президента. Ошибки и откровенно непонятные решения представителей партии «Слуга народа» или руководителей облгосадминистраций, райгосадминистраций сказываются на рейтинге Зеленского. Так же как его ошибки экстраполируются на рейтинг партии и негативно влияют на потенциальные результаты на местных выборах кандидатов этой политсилы.– Команда у него есть, хотя и сформирована очень странно. Очень много вопросов к отдельным чиновникам, министрам. Например, к тому же Арсену Авакову – у проукраинской общественности накопилось множество претензий к нему. Или вспомним недавнее назначение и.о. министра образования, в научной работе которого нашли признаки плагиата. Можно говорить также о ряде министров, которые так или иначе были задействованы на государственных должностях во времена Януковича.И это дополнительный фактор, который негативно влияет на рейтинг доверия к Зеленскому – очень странная кадровая политика, причиной которой является либо кадровый голод, либо просто «договорняки». То есть кресла в министерствах, районных или областных госадминистрациях могут просто покупаться. Именно поэтому мы и видим на этих позициях столь сомнительных персон.– Безусловно, куда же они денутся? И мы сегодня видим, что олигархи так или иначе задействованы в различных процессах, они продолжают получать новые возможности для бизнеса. Мы сейчас можем наблюдать очень много расследований антикоррупционных журналистов на всеукраинском уровне – один олигарх получил часть акций какого-то телеканала, другой продолжает зарабатывать на поставках угля из России и так далее. Олигархи из политики никуда не делись – они продолжают проталкивать свои интересы и будут пытаться это делать на местных выборах, чтобы получить ключевые позиции в местных советах или завести своих людей на ключевые должности в горсоветах крупных городов.– Связь, безусловно, есть, но прямой аналогии я бы не проводил. Часть людей все-таки разделяют президента и людей, которые избраны в парламент от данной политической силы.– Да, я об этом слышал. Безусловно, там есть много медийных скандалов – и про «детей низкого качества», и про «корабельную сосну». Существует и саботаж отдельных голосований. Однако на данный момент я бы не сказал, что партия «Слуга народа» в Верховной Раде разделена на несколько частей. Да, есть ряд голосований, которые они проваливают, и тогда, чтобы собрать необходимое количество голосов, вынуждены привлекать представителей других партий. Но если посмотреть общую статистику голосований, можно увидеть, что они все же голосуют синхронно. На данный момент у «Слуги народа» около 95% синхронных голосований в Верховной Раде. То есть хаоса внутри этой политической силы нет. И хотя медийные скандалы имеются, и некоторые законопроекты действительно проваливаются, сейчас партия является относительно стабильной силой в украинском парламенте.– Это вопрос к социологам, но за период карантина подобных соцопросов никто не проводил, поэтому судить сейчас сложно. Однако рейтинги представителей президента явно не выше рейтинга самого президента. Хотя бы потому, что узнаваемость у них явно меньше. На общую картину влияют еще и сомнительные кадровые назначения, и провалы в медийной политике, и прочие просчеты.Если говорить о местных выборах, то опять же стоит ориентироваться на результаты социологических опросов. Надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки сможем их провести и определиться в ситуации. Но стоит отметить, что общенациональный рейтинг партии «Слуга народа», опубликованный недавно по результатам социологического опроса Центра Разумкова – а это приблизительно 30%, – не является релевантным для местного уровня. В больших социологических исследованиях, которые охватывают всю страну, не учитываются местные франшизы, местные бренды, местные политики. Например, в этом опросе мы видим партии, которые принимали участие в парламентских выборах 2019 года и получили высокие рейтинги, однако там нет, например, «Блока Кернеса – Успешный Харьков», который – ни для кого секрет – возьмет достаточно высокий процент голосов. Также там нет партии «Народные инициативы Александра Фельдмана», с которой Фельдман, возможно, пойдет на местные выборы. Там нет «Блока Светличной «Разом». И вот эти франшизы будут забирать на себя достаточно много процентов.– Время перед выборами – самое непредсказуемое. В каждую секунду может произойти что-то неожиданное. При этом я не думаю, что результаты выборов в Харьковский горсовет нас сильно удивят. Мне кажется, что предварительные оценки экспертов оправдаются. В Харьковский горсовет, скорее всего, зайдут четыре политические силы – «Слуга народа», «Блок Кернеса», ОПЗЖ и «Блок Светличной». Возможно, еще пара-тройка партий – «Европейская солидарность», например, «Народные инициативы» и партия Шария, которая очень активизировалась в последние пару недель.– Предвыборная кампания началась достаточно давно. Но еще не все активно в нее включились. Некоторые политические силы давно и активно устраивают акции и митинги, собирают людей, получают медийное внимание. Некоторые уже запустили политическую рекламу – в частности, мы видим, что Харьков и область завешаны билбордами и ситилайтами с изображением Кернеса. А некоторые партии пока только готовятся – думают, как им работать дальше.– Да, там более сложная ситуация. И стоит сказать, что в каждом населенном пункте Харьковской области начнется своя кампания, которая может абсолютно не зависеть от соседних населенных пунктов или ситуации в области. Особенно это касается небольших населенных пунктов, где высокую узнаваемость имеют местные политики, действующие мэры или оппозиционеры. В маленьких городах действующие мэры, опираясь на свой авторитет, могут заводить в городские советы большое количество представителей партий, неизвестных на национальном уровне. И эти партии могут получить высокий рейтинг.