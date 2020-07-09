У молодых творческих людей появилась уникальная возможность заявить о себе со сцены национального театра оперы и балета. «Схід Opera» запускает уникальный для Украины проект Первой украинской музыкально-театральной резиденции, цель которого – открыть новые лица, поддержать новые творческие идеи, создать новую, интересную для зрителя украинскую оперу.

От традиций – к современным трендам

Национальный – это не просто Одарка с коромыслом

Так рождается новая украинская опера

Участие в конкурсе – бесплатное

Резиденция создается для совместного творчества на базе «Схід Opera» молодых композиторов, либреттистов, режиссеров, дирижеров, хореографов, художников сценографов, художников по костюмам, художников медиа-арта, проектных арт-менеджеров и будет сочетать творческие конкурсы, написание музыки и либретто, создание концепций музыкальных спектаклей, учебный, репетиционный и постановочный процессы, премьерные показы и продвижение.– Надеюсь что мы реализуем все конкурсные произведения, которые будут созданы в рамках резиденции, – говорит генеральный директор, художественный руководитель «Схід Opera» Олег Орищенко.Такой проект для харьковской оперы – не случайность.– Мы объединяем в своей деятельности, как традиционные формы оперного и балетного искусства, так и современные, инновационные, отвечающие тренду, духу времени, – замечает первый заместитель генерального директора «Схід Opera» Игорь Тулузов. – Харьковская опера имеет огромные традиции. Это один из стационарных театров, открывшихся на просторах тогдашней империи. Первая труппа, которая появилась в Украине в 1890 году, была тоже в Харькове. Первый государственный оперный театр Украины – это тоже Харьков. И эти традиции отображаются в спектаклях нашего театра. Но вместе с тем есть у нас и современные постановки – например, нашумевшие «Мистерии Пандоры», «Лебединое озеро» на воде, «Любовь к трем апельсинам». В период пандемии мы первыми в Украине вышли с новыми современными онлайн-проектами – «Театр на диване», «Е-овації». Проект музыкально-театральной резиденции стал органичным продолжением первых шагов, сделанных несколько лет назад, когда мы провели первый конкурс композиторов. Сейчас – уже в рамках резиденции – пройдет второй.По словам координатора проекта, главного режиссера «Схід Opera» Армена Калояна, резиденция даст возможность людям, которые имеют творческие способности и творческую цель, реализовать свои идеи и амбиции. Молодые люди получат возможность заявить о себе на всю Украину.– Лично я жду от этого проекта новых имен. В Украине не хватает качественной оперной музыки. Мы были во Львове на премьере оперы украинского композитора Ивана Небесного «Лис Микита». Было очень любопытно, но интересной оперой это назвать нельзя. Не хватает молодым композиторам театральности, в опере в первую очередь должна быть образность, – считает режиссер. – От резиденции я жду новых произведений для Украины. Хочу увидеть новых режиссеров, либреттистов, сценаристов, художников, менеджеров. Хочу увидеть современные формы в декорации. Я жду от этого проекта нового украинского продукта. Ведь все, что проходит в Украине под «национальным соусом» – это какая-то шароварня. Обязательно Одарка, горобына, коромысло и украинская хатынка… И все забывают, что еще при Мазепе было такое интересное направление, как украинское барокко. Тогда это было современно. А нам нужно делать то, что современно сейчас. Я хочу, чтобы театр был современным и действенным.По словам координатора проекта, дирижера Сергея Горкуши, «резидентов» ждет интеграция в процесс театрального производства.– Это уникальная возможность почувствовать себя внутри театра. Молодежь ждут кураторы – клуши-мамочки, которые будут держать под крылом, оберегать, вести за руку, поддерживать в сложный момент и помогать становиться взрослыми творцами. Их ждет постановка двух спектаклей. Совсем скоро мы опубликуем список, а пока могу сказать, что это будут действительно высококлассные камерные спектакли, которые считаются классикой XX–XXI веков. Их ждет очень интересный процесс обсуждения и детализации совершенно новых спектаклей. Далее – конкурс композиторов. Молодые авторы, которые пройдут конкурсный отбор, автоматически становятся участниками резиденции. Они общаются с молодыми постановщиками и молодыми либреттистами и создают новую украинскую оперу. Для нас это крайне актуально, потому что данный жанр в последние годы, к сожалению, не был достаточно освещен, и качество материала не всегда отвечает стандартам, которые для нас важны.Проект рассчитан на три с половиной месяца. Регистрация уже открыта. Возрастные ограничения — до 36 лет. Участие в резиденции, а также конкурсе композиторов и либреттистов — бесплатное. Для активных участников проекта предусмотрена финансовая помощь в связи с пребыванием в Харькове.В проекте будет отобрано по три команды на семь специализаций – дирижер, режиссер, художник-сценограф, художник по костюмам, художник медиа-арта, проектный менеджер, хореограф.Проектом предусматривает четыре концерта в «Схід Opera» под общим названием Ukrainian Fresh, на которых будет звучать музыка участников конкурса композиторов. Регистрация на конкурс композиторов и либреттистов тоже уже открыта.Также запланированы две постановки камерных спектаклей, премьера которых предварительно запланирована на сентябрь.