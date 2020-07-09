Женщина скончалась в больнице.

Близкие женщины, которую 3 июля сбил трамвай в Харькове, через социальные сети обратились к жителям города. 7 июля персионерка скончалась в больнице и теперь близкие пытаются найти свидетелей ДТП, которые могут предоставить информацию о происшествии."Очень важно узнать какую-либо информацию, возможно у кого-то есть запись с видеорегистратора! Есть свидетели, который говорят, что водитель был в наушниках, и смотрел в другую сторону! Очень важно разобраться. Потому что слова ничего не значат, нужны доказательства", - сообщается в публикации.Если вы стали свидетелем аварии, близкие женщины просят связаться с ними по телефонам: