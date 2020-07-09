С 1 июля в Украине заработал институт уголовных проступков, а в Национальной полиции появились подразделения дознания. Теперь досудебное расследование по 117 частях 98 статей Уголовного кодекса Украины проводится по упрощенной процедуре и ограничивается во времени.

если гражданин отказывается прекратить совершение проступка или сопротивляется работнику полиции;

пытается скрыться с места происшествия;

во время преследования отказывается выполнять законные требования полицейских;

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и может нанести вред себе или окружающим;

уклоняется от органов предварительного расследования или суда.

штраф до 51 000 гривен;

общественные или исправительные работы;

арест или ограничение свободы.

Одной из основных задач внедрения института дознания является возможность разгрузить следователей, поскольку более 50% всех зарегистрированных уголовных преступлений перешли в категорию проступков. Таким образом следственные подразделения сосредоточатся на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений.Уголовные проступки расследуются по упрощенному порядку, который предусматривает несколько нововведений. В частности дознаватели еще до внесения сведений в ЕРДР могут проводить осмотр места происшествия и медицинское освидетельствование, отбирать объяснения, изымать орудия и средства совершения проступка, получать заключение специалиста.Кроме того, теперь источниками доказательств дополнительно определяются объяснения, результаты освидетельствования, заключение специалиста, фото- и видеоматериалы. Также дознаватель или уполномоченное лицо имеет возможность устанавливать местонахождение телефона или считывать данные из информационных систем (при условии, что доступ к ним не ограничен или же не требует пароля).Также в полиции уточняют, что задержать лицо, совершившее проступок, можно только в исключительных случаях:Кроме того, к лицу, подозреваемому в совершении проступка, могут быть применены только 2 вида мер - личное обязательство и личное поручительство.Сроки досудебного расследования проступков значительно сократились.В случае сообщения лицу о подозрении или его задержании расследование должно быть завершено в течение 72 часов. Если же подозреваемый не признает вину или проступок совершил несовершеннолетний, или возникла необходимость проведения дополнительных следственных (розыскных) действий - в течение 20-ти суток.Максимальный срок проведения расследования проступков - 1 месяц, при условии заявленного лицом ходатайства о проведении экспертизы, если оно не соглашается с выводом специалиста. В исключительных случаях досудебное расследование может быть продлено до 2-х месяцев.Кроме того, сокращены сроки судебного разбирательства, которое должно быть назначено в 5-тидневный срок со дня получения обвинительного акта. А если лицо задержано, судебное разбирательство должно быть назначен безотлагательно.К тому же, сокращение сроков расследования и судебного рассмотрения означает, что потерпевшие быстрее смогут получить компенсацию ущерба, нанесенного уголовным проступком.Среди нововведений - рассмотрение дела в суде без присутствия обвиняемого. Возможен такой вариант только при условии, что лицо, привлекаемое к ответственности за проступок, не оспаривает установленные во время дознания обстоятельства и согласен с рассмотрением обвинительного акта.Законодательством установлены три основных вида наказания за совершение проступков:Возможно дополнительное наказание - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.То есть за совершение уголовного проступка лицо не может быть лишен свободы. А после отбытия назначенного судом наказания вважаться несудимым.Наиболее распространенными уголовными проступками являются кражи, причинение легких телесных повреждений, мошенничества, незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, подделка документов.В Национальной полиции штатная численность подразделений дознания насчитывает более 3700 дознавателей. Кроме того, будут привлекать к расследованию проступков еще больше 5000 уполномоченных лиц из других подразделений полиции. Это могут быть участковые полицейские офицеры общин, работники ювенальной полиции, оперативники.