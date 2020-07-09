С 1 июля в Украине заработал институт уголовных проступков, а в Национальной полиции появились подразделения дознания. Теперь досудебное расследование по 117 частях 98 статей Уголовного кодекса Украины проводится по упрощенной процедуре и ограничивается во времени.Одной из основных задач внедрения института дознания является возможность разгрузить следователей, поскольку более 50% всех зарегистрированных уголовных преступлений перешли в категорию проступков. Таким образом следственные подразделения сосредоточатся на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений.
Уголовные проступки расследуются по упрощенному порядку, который предусматривает несколько нововведений. В частности дознаватели еще до внесения сведений в ЕРДР могут проводить осмотр места происшествия и медицинское освидетельствование, отбирать объяснения, изымать орудия и средства совершения проступка, получать заключение специалиста.
Кроме того, теперь источниками доказательств дополнительно определяются объяснения, результаты освидетельствования, заключение специалиста, фото- и видеоматериалы. Также дознаватель или уполномоченное лицо имеет возможность устанавливать местонахождение телефона или считывать данные из информационных систем (при условии, что доступ к ним не ограничен или же не требует пароля).
Также в полиции уточняют, что задержать лицо, совершившее проступок, можно только в исключительных случаях:
- если гражданин отказывается прекратить совершение проступка или сопротивляется работнику полиции;
- пытается скрыться с места происшествия;
- во время преследования отказывается выполнять законные требования полицейских;
- находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и может нанести вред себе или окружающим;
- уклоняется от органов предварительного расследования или суда.
Кроме того, к лицу, подозреваемому в совершении проступка, могут быть применены только 2 вида мер - личное обязательство и личное поручительство.
Сроки досудебного расследования проступков значительно сократились.
В случае сообщения лицу о подозрении или его задержании расследование должно быть завершено в течение 72 часов. Если же подозреваемый не признает вину или проступок совершил несовершеннолетний, или возникла необходимость проведения дополнительных следственных (розыскных) действий - в течение 20-ти суток.
Максимальный срок проведения расследования проступков - 1 месяц, при условии заявленного лицом ходатайства о проведении экспертизы, если оно не соглашается с выводом специалиста. В исключительных случаях досудебное расследование может быть продлено до 2-х месяцев.
Кроме того, сокращены сроки судебного разбирательства, которое должно быть назначено в 5-тидневный срок со дня получения обвинительного акта. А если лицо задержано, судебное разбирательство должно быть назначен безотлагательно.
К тому же, сокращение сроков расследования и судебного рассмотрения означает, что потерпевшие быстрее смогут получить компенсацию ущерба, нанесенного уголовным проступком.
Среди нововведений - рассмотрение дела в суде без присутствия обвиняемого. Возможен такой вариант только при условии, что лицо, привлекаемое к ответственности за проступок, не оспаривает установленные во время дознания обстоятельства и согласен с рассмотрением обвинительного акта.
Законодательством установлены три основных вида наказания за совершение проступков:
- штраф до 51 000 гривен;
- общественные или исправительные работы;
- арест или ограничение свободы.
Возможно дополнительное наказание - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
То есть за совершение уголовного проступка лицо не может быть лишен свободы. А после отбытия назначенного судом наказания вважаться несудимым.
Справка:
Наиболее распространенными уголовными проступками являются кражи, причинение легких телесных повреждений, мошенничества, незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, подделка документов.
В Национальной полиции штатная численность подразделений дознания насчитывает более 3700 дознавателей. Кроме того, будут привлекать к расследованию проступков еще больше 5000 уполномоченных лиц из других подразделений полиции. Это могут быть участковые полицейские офицеры общин, работники ювенальной полиции, оперативники.