В КП "Харьковводоканал" опубликовали список адресов где будет прекращена подача воды 9 июля

Как сообщают на коммунальном предприятии, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Березовская (ч/с), ул. Шишковская, 6-а (спаренный стояк) до 20:00 09.07.20 г.; ул. Астрономическая, 44-б (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 20-а (п. №1, стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 1 до 20:00 10.07.20 г.пер. Метизный (ч/с) до 20:00 09.07.20 г.ул. Коновалова (ч/с), ул. Одесская (ч/с), ул. Заводская (ч/с), ул. Харьковская (ч/с), ул. Валдайская (ч/с), ул. Достоевского, 2, 4, 6, 10, 10-а, 21, 22-б,в, пер. Заводской, 5, 7, 9, 9/6, ул. Кузнечная, 20, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 32-а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, пер. Подольский (ул. Гамарника), 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7/9, 8, 9, 11, 12, 13, 13-а, 15, 15-б, 17 до 20:00 09.07.20 г.пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №4) до 20:00 10.07.20 г.пер. Пластичный, 10 до 20:00 09.07.20 г.пр. Победы, 62, 62-а-г, 64, 66, 68-г, 72-в,г, 74, 74-а, 76, ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), пр. Победы, 61-б, 65-а, ул. Клочковская, 276, 276-а до 20:00 09.07.20 г.; ул. Шекспира, 24, 26, ул. 23 Августа, 2, 2-а, 4, 6, 8, 16, 16-а, 18, 18-а, 20, 22, 24, 29, пр. Науки (Ленина), 39, 41/43 до 08:00 10.07.20 г., ул. Отакара Яроша, 11-а, 16-а, 17-б (дома на пониженном давлении), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, стояк) до 20:00 10.07.20 г.