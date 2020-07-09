Объем реализованной продукции Харьковской промышленностью упал на 17% по сравнению с 2019 годом.

Главное управление статистики опубликовало данные объемов реализованной продукции предприятиями Харьковской области с января по май 2020 годаТак, согласно данным Госстата, промышленность в регионе потеряла практически 17%, заработав лишь 67 миллиардов 935 миллиона, в то время как в 2019 году эта сумма составляла 82 миллиарда 198 миллионов гривен. Больше всего в этом году потеряла добывающая промышленность и разработка карьеров, реализовав продукции лишь на 54.19% от объема 2019 года.Сократился доход и у представителей перерабатывающей промышленности. В 2020 году компании смогли реализовать лишь 95.44% продукции от показателей за минувший год. Также упали объемы у металлургических предприятий Харьковской области - 76.91%, машиностроительных - 89.2%, текстильного производства - 81.32% и деревообрабатывающих предприятий - 97.88%,Нарастить объем производства и реализации продукции удалось лишь компаниям по производстве пищевой продукции - на 7% больше, чем в 2019 году, и предприятиям химической промышленности - на 24%.