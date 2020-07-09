Ранее судимому 45-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.Как сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, в ходе проведения санкционированного обыска квартиры местного жителя полицейские Чугуевского отдела обнаружили 1,5 литра жидкости, которая, согласно экспертизе, в своем составе имеет концентрат из маковой соломки общим объемом 8 граммов.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.