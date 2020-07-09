На улице Искринской во время дежурства двое полицейский услышали мяуканье, а у дороги полицейские увидели коробку, в которой находилось трое новорожденных котят.

На днях в Харькове велопатрульные спасли новорожденных котят. На коробку с оставленными животными наткнулись во время патрулирования одной из улиц. Правоохранители накормили найденышей и передали в службу спасения животных. Сейчас котята находятся на передержке и волонтеры ищут для них заботливую семью.Подробности в сюжете "Вечірніх новин"