Более 43 миллиона гривен наличными - это задекларированные активы депутатов от партии «Слуга народа», которых избрали в парламент жители Харьковской области.

Среди 14 мажоритарщиков, которые прошли в Верховную Раду от Харьковщины, 11 - это представители пропрезидентской партии "Слуга народа".По 7,5 миллиона наличными в пересчете на гривны имеют Евгений Пивоваров и Алексей Красов. У Александра Куницкого с женой - более 6 миллионов. У Марии Мезенцевой - 180 тысяч наличными в пересчете с евро.Собственных сбережений не имеют Виктория Кинзбурская, Юрий Здебский и Андрей Одарченко. Последний переписал свой бизнес на отца и брата, а также задекларировал продажу «Лексуса» за 48 тысяч гривен. А вот жена Здебского имеет землю площадью почти 7000 гектаров.В общем мажоритарщики от партии "Слуга народа" на всех наличными задекларировали более 10 миллионов гривен, миллион долларов и 46 000 евро, что в целом составляет около 43 миллионов гривен наличными.Подробнее в сюжете "Вечірні новини"