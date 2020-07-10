Причины возгорания устанавливаются.

Утром, 9 июля, на номер «101» поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Курган, Балаклейского района области. Прибыв на место пожара, спасатели обнаружили, что горит мусор на площади 400 кв.м.Спустя два часа после вызова, пожарным удалось локализировать огонь.Как сообщили в ГСЧС, для тушения пожара была задействована автоцистерна ООО «Курганский бройлер» и два трактора Т-150 с емкостью для воды по 10 куб.м ООО «Агросет», которые помогли спасателям.Причина пожара устанавливается.