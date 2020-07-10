Полиция устанавливает обстоятельства возгорания поля с пшеницей в Харьковской области.Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 9 июля в Лозовское отделение полиции поступило сообщение от тракториста о том, что около 16:00 во время работы в поле в селе Украинское он обнаружил пожар. Совместными усилиями трактористов пожар был ликвидирован до прибытия на место происшествия сотрудников ДСНС.
Правоохранители предварительно установили, что к возгоранию, вероятно, причастны дети в возрасте от 8 до 10 лет, которые играли на поле. Сейчас проводится проверка, а их личности устанавливаются.
В результате пожара уничтожено около 20 гектаров зерновой культуры. Сумма материального ущерба устанавливается. Пострадавших нет.