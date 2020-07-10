По предварительным данным, мужчина могу получить травмы во время драки с неизвестными.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, ночью 10 июля в Киевское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Матюшенко умер человек.Прибывшие на место полицейские выяснили, что в карете скорой во время оказания медицинской помощи умер 26-летний уроженец Туркменистана. Знакомые погибшего сообщили, что некоторое время назад рядом с местом происшествия у них произошла драка, во время которой человек упал на землю и потерял сознание.Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование.Данный факт внесен в систему Единого учета заявлений и сообщений. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Принимаются меры по установлению и оповещения родственников.