Коммунальное предприятие не выплачивает полноценно зарплату своим сотрудникам с марта текущего года.

10 июля около 50 сотрудников КП "Метрополитен" собрались на станции "Московский проспект", чтоб потребовать от руководства погасить задолженность по зарплате перед работниками предприятия, которые, по словам машинистов, не только не получают в полной мере зарплату с марта, но и не могут добиться выплат законных отпускных.Участники акции рассказывают, что за четыре месяца сотрудники получили лишь аванс за март и выплату по маленьким частям зарплаты за июнь.На данный момент сотрудники отправились в депо, где они намерены встретиться с руководством предприятия. Журналистов в здание администрации не пустила охрана здания, которая с угрозами переломать ноги заперла двери.