Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, нанес телесные повреждения работнику милиции и пытался скрыться.

Как сообщалось ранее, 3 июля около 16:30 в лифте дома по проспекту Гагарина неизвестный с ножом напал на женщину, нанес ей телесные повреждения и ограбил.По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.Как рассказала начальник отделения расследования преступлений общеуголовной направленности следственного отдела Основянского отдела полиции Армине Хохоник, 9 июля оперуполномоченные в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий и отработки территории заметили мужчину, который по описанию был похож на нападающего.- Оперативники Основянского отдела полиции представились и попросили у мужчины предъявить документы, удостоверяющие его личность. Злоумышленник вытащил из пакета электрошокер, нанес одному из правоохранителей телесные повреждения и побежал, - отметила Армине Хохоник. - После непродолжительного преследования мужа догнал другой оперуполномоченный, которому помогали рядовые граждане.Злоумышленником оказался 55-летний харьковчанин, неоднократно судимый за корыстные преступлении. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.- Решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине и сообщения ему о подозрении в совершении преступлений, - добавила начальник отделения.10 июля по месту жительства злоумышленника был проведен санкционированный обыск. У мужчины обнаружено личное имущество потерпевшей. Во время проведения следственных действий женщина узнала нападавшего. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.